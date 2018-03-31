Россия требует от Британии сократить более 50 ее дипломатов в РФ

Россия требует, чтобы Великобритания сократила более 50 работников британской дипломатической миссии в РФ, чтобы уравнять количество британских дипломатов в России и российских в Великобритании.

Об этом в своем Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что британская сторона в течение месяца должна сократить персонал и привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств в соответствие с количеством российских дипломатов и административно-технических работников, находящихся в Великобритании.

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"Разница между количеством российских и британских дипломатов – более 50 человек (в пользу Великобритании)", – пояснила Захарова такое требование.

Напомним, в связи с подозрениями в адрес России в причастности страны к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия в ответ объявила, что высылает столько же британских дипломатов и прекращает деятельность на своей территории международной организации "Британский совет".