Росія вимагає від Британії скоротити понад 50 її дипломатів у РФ

Росія вимагає, щоб Великобританія скоротила понад 50 працівників британської дипломатичної місії в РФ, щоб зрівняти кількість британських дипломатів у Росії і російських у Великобританії.

Про це у своєму Facebook заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вона зазначила, що британська сторона протягом місяця повинна скоротити персонал та привести сумарну кількість працівників посольства Британії в Москві і генеральних консульств у відповідність із кількістю російських дипломатів та адміністративно-технічних працівників, які перебувають у Великобританії.

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"Різниця між кількістю російських та британських дипломатів – понад 50 людей (на користь Британії)", – пояснила Захарова таку вимогу.

Нагадаємо, у зв’язку з підозрами на адресу Росії у причетності країни до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія у відповідь оголосила, що висилає стільки ж британських дипломатів та припиняє діяльність на своїй території міжнародної організації "Британська рада".