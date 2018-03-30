Россия требует от США покинуть здание Генконсульства в Петербурге

Американским дипломатам дали два дня, чтобы они освободили здание генконсульства США в Петербурге.

Российский МИД начал свои контрмеры в ответ на массовую высылку российских дипломатов. Объявили персонами нон-грата 60 американских работников консультв. О своем решении сообщили лично послу США.

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В Госдепе уже заявили, что решение неоправданное и затормозит выдачу виз россиянам. Официальный представитель госдепа Хизер Ноєрт подчеркнула, что таким образом Россия изолируется после наглой атаки в Британии и выдает себя за невинную жертву.

Россия планирует принять соответствующие действия против 28 стран, которые выразили солидарность с Великобританией. Это продолжает путь российской самоизоляции. Однако, мы оставляем за собой право на ответ,

– подчеркнула официальный представитель Госдепа Хизер НОЄРТ.