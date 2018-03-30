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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Росія вимагає від США покинути будівлю Генконсульства у Петербурзі

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Американським дипломатам дали два дні аби вони звільнили будівлю генконсульства США у Петербурзі.

Російське МЗС почало свої контрзаходи у відповідь на масову висилку російських дипломатів. Оголосили персонами нон-ґрата 60 американських працівників консультв. Про своє рішення повідомили особисто послу США.

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У Держдепі вже заявили, що рішення невиправдане і загальмує видачу віз росіянам. Офіційний представник держдепу Хізер Ноєрт наголосила, що таким чином Росія ізолюється після нахабної атаки у Британії і видає себе за невинну жертву.

Росія планує вжити відповідних дій проти 28 країн, які висловили солідарність із Великобританією. Це продовжує шлях російської самоізоляції. Однак, ми залишаємо за собою право на відповідь,
– наголосила офіційний представник Держдепу Хізер НОЄРТ.

Теги: Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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