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Россия удивила: как изменились расходы стран на оборону в 2017 году

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Как выросли расходы на оборону в разных странах мира в 2017 году
Как выросли расходы на оборону в разных странах мира в 2017 году / Center for Strategic and International Studies

За прошлый год расходы на вооружение в мире выросли на 1% и составили 1,7 трлн долларов. Больше всего денег на оборону выделили страны Азии и Ближнего Востока. В тройку лидеров рейтинга военных бюджетов попали США, Китай и Саудовская Аравия соответственно.

Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет Frankfurter Allgemeine.

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Витрати на оборону у 2017 році
Больше всего на оборону в 2017 году потратили США

В целом, как отмечается, в 2017 году военные расходы в мире достигли своей наивысшей отметки после окончания холодной войны. Так, Китай увеличил свой военный бюджет сразу на 12%, до 228 млрд долл. Военные расходы Пентагона составили около 610 млрд долл., существенно не изменившись по сравнению с показателями предыдущего года. В марте конгресс США решил увеличить расходы на оборону в 2018 году до 700 млрд долл., отмечает немецкое издание.

Саудовская Аравия выделила на вооружение в прошлом году на 9,2% ($69,4 млрд) больше средств, чем в 2016, обогнав таким образом Россию, где впервые за 20 лет военный бюджет сократился. В прошлом году расходы Москвы на оборону составили $66,3 млрд – это на 20% меньше, чем два года назад. Такая оборонительная тенденция в РФ может объясняться тем, что ее военный бюджет страдает от экономических проблем.

По информации SIPRI, в государствах Европы военные расходы выросли на 12%, что обусловлено агрессивными действиями России, а именно оккупацией Крыма и войной на востоке Украины. В частности, заметный рост в Румынии, Литве и Латвии.

Свой вклад в увеличение расходов на вооружение в ЕС внесла и Германия. В 2017 году военный бюджет Бундесвера вырос на 3,5% и составил $44,3 млрд: это самый высокий показатель с 1999 года, подчеркивает FA.

Военный бюджет Франции в 2017-м составил 57,8 млрд долл., а Британии – 47,2 млрд американских купюр. Индия отдала для своего оборонного сектора аж 63,9 млрд долл., став пятой после России страной с самым большим военным бюджетом. Япония потратила чуть меньше – 45,4 млрд долл.

Если же разделить общую сумму военных бюджетов всех стран на количество жителей Земли, то получится, что на каждого приходится 230 долларов оборонных расходов, говорится в докладе SIPRI.

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Теги: Новости политики Новости России Новости США Деньги Китай Новости Франции Великобритания Оружие Инфографика Япония Индия
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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