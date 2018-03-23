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Украина заняла достойное место среди армий мира: рейтинг

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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины / newsweek.com

Украинские Вооруженные силы заняли 30 место в рейтинге самых мощных армий мира.

Об этом сообщает Newsweek.

Первое место заняли вооруженные силы США с бюджетом в 587 миллиардов долларов. На втором месте армия РФ с бюджетом 44 миллиардов долларов. На третьей строчке армия КНР с бюджетом 161 миллиард долларов.

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Далее следуют Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин, предпоследнюю – белорусская армия.

Авторы рейтинга принимали во внимание оборонный бюджет, количество военнослужащих, мощность авиации, количество танков, боевого транспорта, мощность военно-морских сил, количество авианосцев и субмарин.

Теги: Новости Украины Новости политики рейтинги Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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