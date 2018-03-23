Україна посіла гідне місце серед армій світу: рейтинг

Українські Збройні сили посіли 30 сходинку в рейтингу найпотужніших армій світу.

Про це повідомляє Newsweek.

Перше місце посіли збройні сили США з бюджетом у 587 мільярдів доларів. На другому місці армія РФ з бюджетом 44 мільярдів доларів. На третій сходинці армія КНР з бюджетом 161 мільярд доларів.

Читайте також: Українські військові потішили новинами з Донбасу

Далі йдуть Індія, Франція, Велика Британія, Японія, Туреччина, Німеччина та Єгипет. Останню позицію в топ-50 армій світу посіли збройні сили Філіппін, передостанню – білоруська армія.

Автори рейтингу брали до уваги оборонний бюджет, кількість військовослужбовців, потужність авіації, кількість танків, бойового транспорту, потужність військово-морських сил, кількість авіаносців і субмарин.