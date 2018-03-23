Українські військові потішили новинами з Донбасу

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі дотримувалися повною мірою режиму повного припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр Штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, жодних обстрілів українських позицій на окупованих територіях Сходу України зафіксовано не було.

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"Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого перемир’я" та мінських угод. Ситуація на лінії розмежування сторін перебуває під надійним контролем наших захисників", – додають українські військові.

Нагадаємо, раніше волонтер Семен Кабакаєв повідомляв, що проросійські бойовики почали обстріли українських позицій поблизу Донецька.