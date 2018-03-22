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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Проросійські бойовики почали обстріл позицій ЗСУ з Донецька, – волонтер

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Окупаційні війська Росії почали обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі
Окупаційні війська Росії почали обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні сили почали обстрілювати позиції українських військовослужбовців з окупованого Росією Донецька та околиць міста.

Про це повідомив волонтер, координатор групи "СтопТеррор" Семен Кабакаєв на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, у самому Донецьку помічено пересування вантажної техніки.

"Одночасно працює кілька вогневих точок. Вогонь ведуть з 120мм і 82мм мінометів плюс крупнокаліберна стрілецька (зброя – "24"). По Донецьку помічено активне пересування вантажної техніки. На деякі ділянки дороги виїхали співробітники так званого "МГБ", – написав Кабакаєв.

Нагадаємо, 21 березня українські розвідники зафіксували на окупованих територіях Донбасу нові російські комплекси, які блокують роботу безпілотників.

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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