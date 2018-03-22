Проросійські бойовики почали обстріл позицій ЗСУ з Донецька, – волонтер

Російські окупаційні сили почали обстрілювати позиції українських військовослужбовців з окупованого Росією Донецька та околиць міста.

Про це повідомив волонтер, координатор групи "СтопТеррор" Семен Кабакаєв на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, у самому Донецьку помічено пересування вантажної техніки.

"Одночасно працює кілька вогневих точок. Вогонь ведуть з 120мм і 82мм мінометів плюс крупнокаліберна стрілецька (зброя – "24"). По Донецьку помічено активне пересування вантажної техніки. На деякі ділянки дороги виїхали співробітники так званого "МГБ", – написав Кабакаєв.

Нагадаємо, 21 березня українські розвідники зафіксували на окупованих територіях Донбасу нові російські комплекси, які блокують роботу безпілотників.