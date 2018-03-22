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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Пророссийские боевики начали обстрел позиций ВСУ из Донецка, – волонтер

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Оккупационные войска России начали обстреливать позиции ВСУ на Донбассе
Оккупационные войска России начали обстреливать позиции ВСУ на Донбассе / Фото из открытых источников

Российские оккупационные силы начали обстреливать позиции украинских военнослужащих из оккупированного Россией Донецка и окрестностей города.

Об этом сообщил волонтер, координатор группы "СтопТеррор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

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По его словам, в самом Донецке замечено передвижение грузовой техники.

"Одновременно работает несколько огневых точек. Огонь ведут с 120мм и 82мм минометов плюс крупнокалиберное стрелковое (оружие – "24"). По Донецке замечено активное передвижение грузовой техники. На некоторые участки дороги выехали сотрудники так называемого "МГБ", – написал Кабакаев.

Напомним, 21 марта украинские разведчики зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса новые российские комплексы, которые блокируют работу беспилотников.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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