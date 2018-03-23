08:12
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
  • понедельник
    3°C -10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Украинские военные порадовали новостями из Донбасса

212 Читати новину українською
Ситуация на Донбассе остается спокойной, – Штаб
Ситуация на Донбассе остается спокойной, – Штаб / Соцсети

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе придерживались в полной мере режима полного прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, никаких обстрелов украинских позиций на оккупированных территориях Востока Украины зафиксировано не было.

Читайте также: В Минобороны предупредили о появлении российской специальной техники на Донбассе

"Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и минских соглашений. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников", – добавляют украинские военные.

Напомним, ранее волонтер Семен Кабакаев сообщал, что пророссийские боевики начали обстрелы украинских позиций вблизи Донецка.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
22 марта, 23:05 Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
Ольга Бродська 3273
22 марта, 22:01 "Уроки Савченко": що має засвоїти країна?
Микола Давидюк 2129
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
22 марта, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 2120
Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?
22 марта, 17:07 Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?
Інна Жолобович 3027
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
22 марта, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 2043
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук