Украинские военные порадовали новостями из Донбасса

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе придерживались в полной мере режима полного прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, никаких обстрелов украинских позиций на оккупированных территориях Востока Украины зафиксировано не было.

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"Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и минских соглашений. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников", – добавляют украинские военные.

Напомним, ранее волонтер Семен Кабакаев сообщал, что пророссийские боевики начали обстрелы украинских позиций вблизи Донецка.