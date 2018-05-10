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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія здивувала: як змінилися витрати країн на оборону у 2017 році

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Як зросли витрати на оборону в різних країнах світу у 2017 році
Як зросли витрати на оборону в різних країнах світу у 2017 році / Center for Strategic and International Studies

За минулий рік витрати на озброєння у світі зросли на 1% і склали 1,7 трлн доларів. Найбільше грошей на оборону виділили країни Азії та Близького Сходу. У трійку лідерів рейтингу військових бюджетів потрапили США, Китай та Саудівська Аравія відповідно.

Про це свідчать дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), пише Frankfurter Allgemeine.

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Витрати на оборону у 2017 році
Найбільше на оборону у 2017 році витратили США

Загалом, як зазначається, у 2017 році військові витрати у світі досягли своєї найвищої позначки після закінчення холодної війни. Так, Китай збільшив свій військовий бюджет відразу на 12% до 228 млрд дол. Військові витрати Пентагону склали близько 610 млрд дол., істотно не змінившись у порівнянні з показниками попереднього року. Водночас у березні конгрес США вирішив збільшити витрати на оборону в 2018 році до 700 млрд дол., зауважує німецьке видання.

Саудівська Аравія виділила на озброєння в минулому році на 9,2% ($69,4 млрд) більше коштів, ніж у 2016, обігнавши таким чином Росію, де вперше за 20 років військовий бюджет скоротився. У минулому році витрати Москви на оборону склали $66,3 млрд це на 20% менше, ніж два роки тому. Така оборонна тенденція у РФ може пояснюватися тим, що її військовий бюджет страждає від економічних проблем.

За інформацією SIPRI, у державах Європи військові витрати виросли на 12%, що зумовлено агресивними діями Росії, а саме окупацією Криму та війною на сході України. Зокрема, помітне зростання в Румунії, Литві та Латвії.

Свій внесок у збільшення витрат на озброєння в ЄС внесла і Німеччина. У 2017 році військовий бюджет Бундесверу виріс на 3,5% і склав $44,3 млрд: це найвищий показник із 1999 року, підкреслює FA.

Військовий бюджет Франції у 2017-му склав 57,8 млрд дол., а Британії 47,2 млрд американських купюр. Індія віддала для свого оборонного сектору аж 63,9 млрд дол., ставши п'ятою після Росії країною із найбільшим військовим бюджетом. Японія витратила трохи менше 45,4 млрд дол.

Якщо ж розділити загальну суму військових бюджетів усіх країн на кількість жителів Землі, то вийде, що на кожного припадає 230 доларів оборонних витрат, йдеться у доповіді SIPRI.

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Теги: Новини політики Новини Росії Китай Новини Франції Великобританія Новини США Гроші Зброя Інфографіка Японія Індія
Джерело: 24 Канал
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