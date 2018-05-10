Росія здивувала: як змінилися витрати країн на оборону у 2017 році

За минулий рік витрати на озброєння у світі зросли на 1% і склали 1,7 трлн доларів. Найбільше грошей на оборону виділили країни Азії та Близького Сходу. У трійку лідерів рейтингу військових бюджетів потрапили США, Китай та Саудівська Аравія відповідно.

Про це свідчать дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), пише Frankfurter Allgemeine.

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Найбільше на оборону у 2017 році витратили США

Загалом, як зазначається, у 2017 році військові витрати у світі досягли своєї найвищої позначки після закінчення холодної війни. Так, Китай збільшив свій військовий бюджет відразу на 12% до 228 млрд дол. Військові витрати Пентагону склали близько 610 млрд дол., істотно не змінившись у порівнянні з показниками попереднього року. Водночас у березні конгрес США вирішив збільшити витрати на оборону в 2018 році до 700 млрд дол., зауважує німецьке видання.

Саудівська Аравія виділила на озброєння в минулому році на 9,2% ($69,4 млрд) більше коштів, ніж у 2016, обігнавши таким чином Росію, де вперше за 20 років військовий бюджет скоротився. У минулому році витрати Москви на оборону склали $66,3 млрд – це на 20% менше, ніж два роки тому. Така оборонна тенденція у РФ може пояснюватися тим, що її військовий бюджет страждає від економічних проблем.

За інформацією SIPRI, у державах Європи військові витрати виросли на 12%, що зумовлено агресивними діями Росії, а саме окупацією Криму та війною на сході України. Зокрема, помітне зростання в Румунії, Литві та Латвії.

Свій внесок у збільшення витрат на озброєння в ЄС внесла і Німеччина. У 2017 році військовий бюджет Бундесверу виріс на 3,5% і склав $44,3 млрд: це найвищий показник із 1999 року, підкреслює FA.

Військовий бюджет Франції у 2017-му склав 57,8 млрд дол., а Британії – 47,2 млрд американських купюр. Індія віддала для свого оборонного сектору аж 63,9 млрд дол., ставши п'ятою після Росії країною із найбільшим військовим бюджетом. Японія витратила трохи менше – 45,4 млрд дол.

Якщо ж розділити загальну суму військових бюджетів усіх країн на кількість жителів Землі, то вийде, що на кожного припадає 230 доларів оборонних витрат, йдеться у доповіді SIPRI.

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