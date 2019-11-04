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      Россия усилила свои позиции в газовых переговорах с Украиной, – эксперт

      32 Читати новину українською
      "Северный поток-2"
      "Северный поток-2" / pressfrom.info

      Решение Дании предоставить разрешение на строительство "Северного потока-2" усилит "Газпром" из-за уменьшения зависимости от возможностей украинской газотранспортной системы.

      Об этом в комментарии 24 канала заявил ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

      Читайте также: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт? Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе. Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

      Мартынов отметил, что с точки зрения тактики, ослабляются переговорные позиции по подготовке нового соглашения с "Газпромом" о транзите газа по украинской газотранспортной системой после 31 декабря 2019 года.

      Даже если обе нитки газопровода "Северный поток" будут работать в соответствии с требованиями Третьего протокола Европейской энергетической хартии, контрактации под мощности украинской ГТС станут меньше. Таким образом, "Газпром" получает усиление переговорных позиций, ведь теперь монопольно не зависит от возможностей украинской ГТС,
      – сказал эксперт.

      Отметим, что 30 октября Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет на юго-восток от острова Борнхольм в Балтийском море.

      "Северный поток-2" практически достроен. Дания была последней страной, которая не выдавала разрешение на его строительство. Эксперты оценивали потери "Газпрома" в 660 миллионов евро, если бы Дания не выдала разрешения. Там также заявляют, что на завершение строительства нужен месяц.

      Разрешение выдали в соответствии с законом о континентальном шельфе на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Так, страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, учитывая ресурсы и окружающую среду.

      Почему "Северный поток-2" грозит Украине? Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил по нему большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим. 

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

        Дания утвердила строительство "Северного потока-2" на территории морского пространства своей страны: смотрите видео

       

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      3 ноября
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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Газовый контракт Рынок газа Северный поток-2
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