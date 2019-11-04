Росія посилила свої позиції в газових переговорах з Україною, – експерт

Рішення Данії надати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" посилить "Газпром" через зменшення залежності від можливостей української газотранспортної системи.

Про це у коментарі 24 каналу заявив провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Мартинов.

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Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі. Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

Мартинов наголосив, що з точки зору тактики, послаблюються переговорні позиції щодо підготовки нової угоди з "Газпромом" про транзит газу українською газотранспортною системою після 31 грудня 2019 року.

Навіть якщо обидві гілки газопроводу "Північний потік" працюватимуть відповідно до вимог Третього протоколу Європейської енергетичної хартії, контрактації під потужності української ГТС стануть меншими. Таким чином, "Газпром" отримує посилення переговорних позицій, адже тепер монопольно не залежить від можливостей української ГТС,

– сказав експерт.

Відзначимо, що 30 жовтня Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік 2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

"Північний потік-2 "практично добудований. Данія була останньою країною, яка не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати "Газпрому" у 660 мільйонів євро, якщо б Данія не видала дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібен місяць.

Дозвіл видали відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Так, країна зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля.

Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив по ньому більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

Данія затвердила будівництво "Північного потоку-2" на території морського простору своєї країни: дивіться відео