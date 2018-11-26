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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия утратила всякую адекватность, – Бабченко

      443 Читати новину українською

      Вчера 25 ноября произошло задержание ФСБ трех украинских кораблей, которое сопровождалось стрельбой. В общем, ранены шестеро украинцев, по предварительной информации, они находятся в Керчи. Заложниками Российских кораблей стали 23 украинских моряка. Всем им меньше тридцати, а самому младшему – 19 лет.

      Видео того, как российский корабль "Дон" атакует украинский буксир "Яны Капу" с криками и яростью, пожалуй, облетело уже весь мир.

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      Украинский буксир "Яны Капу" вместе с двумя артиллерийскими катерами "Никополь" и "Бердянск" шли из Одессы в Мариуполь. У Керченского моста наших моряков встретили оккупанты, их путь перекрыл сухогруз, который, мол, сел на мель. Хотя при необходимости судно пропускало российские катера.

      Наконец, когда украинские корабли решают возвращаться в Одессу, их уже в Черном море начали атаковать российские пограничники, уверяя, что наши корабли нарушили российскую границу.

      Артиллерийский катер "Бердянск"

      Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что было примерно 15-16 навалов, корпусом корабля на борт пытались остановить его дальнейшее движение. После игнорирования украинцами требования остановиться и сдаться, оккупанты начали обстреливать наши корабли.

      Из записи переговоров между российскими офицерами и пограничниками, которую перехватили наши военные, очевидно – операцию контролируют в Кремле. В результате – три украинских корабля взяли в заложники.

      Переговоры между российскими офицерами и пограничниками

      Трое раненых и трое травмированных после штурма. И предварительная информация, что они находятся в Керчи. Также известно, насколько мы обладаем информацией, насколько она достоверна, они разделены и находятся в Керчи, где с ними проводятся определенные действия,
      – сказал заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко.

      По словам командования военно-морских сил Украины силы были неравны, а предоставить подкрепление не было возможности.

      "Мы рассматривали поддержку авиацией, но, как вы знаете, в течение четырех лет Крым уже не то, что напичкан, он уже перенасыщен средствами противовоздушной обороны. В то время уже было темно", – заметил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

      Кроме того, украинская сторона уверяет, что украинские корабли не нарушали границу России. И заранее предупреждала о движении кораблей. Очевидно, после того как два месяца назад украинские военные корабли беспрепятственно прошли Керченский пролив – пограничники получили нагоняй. Поэтому теперь старались как могли.

      С первого момента прохода под Керченским мостом было понятно, что Россия ответит. В конце концов, она ответила, потому что эта страна потеряла всякую адекватность,
      – отметил оппозиционный журналист России Аркадий Бабченко.

      Ситуация на Азовском море начала обостряться еще осенью 2018 года. Россия начала активно блокировать движение судов, следующих в украинские порты, после того как украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд", которое шло из Крыма под российским флагом и у всех членов экипажа были российские паспорта.

      Доказать, что рыбаки пытались незаконно пересечь границу Украинские правоохранители не смогли, весь экипаж отпустили, а вот Россия мстить не прекратила. И после открытия Керченского моста делает это все более активно. Всего в Азовское море россияне перебросили более 150 военных катеров, и ведут себя на Азове и на Черном море как пираты.

      Запись переговоров украинских и российских военных в Азовском море:

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Автор: Оксана Тропотяга, Алена Чернецкая, Елена Кук
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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