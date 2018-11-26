Росія втратила будь-яку адекватність, – Бабченко

Вчора 25 листопада відбулося затримання ФСБ трьох українських кораблів, яке супроводжувалося вогнем. Загалом, поранені шестеро українців, за попередньою інформацією, вони знаходяться у Керчі. Заручниками Російських кораблів стали 23 українські моряки. Усім їм менше тридцяти, а наймолодшому – 19 років.

Відео того, як російський корабель "Дон" атакує український буксир "Яни Капу" з криками та люттю, мабуть, облетіло вже весь світ.

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Український буксир "Яни Капу" разом із двома артилерійськими катерами "Нікополь" і "Бердянськ" йшли з Одеси до Маріуполя. Біля Керченського мосту наших моряків перестріли окупанти, їх шлях перекрив суховантаж, мовляв, сів на мілину. Хоча при потребі судно пропускав російські катери.

Врешті, коли українські кораблі вирішують повертатися до Одеси, їх вже у Чорному морі почали атакувати російські прикордонники, запевняючи, що наші кораблі порушили російський кордон.



Артилерійський катер "Бердянськ"

Командувач ВМС України Ігор Воронченко зазначив, що було приблизно 15-16 навалів, корпусом корабля о борт намагалися зупинити його подальший рух. Після ігнорування українцями вимоги зупинитися і здатися, окупанти почали обстрілювати наші кораблі.

З запису перемовин між російськими офіцерами і прикордонниками, яку перехопили наші військові, очевидно - операцію контролюють у Кремлі. У результаті – три українські кораблі взяли у заручники.



Перемовин між російськими офіцерами і прикордонниками

Троє поранених і троє травмованих після штурму. І попередня інформація, що вони знаходяться в Керчі. Також відомо, наскільки ми можемо мати інформацію, наскільки вона достовірна, вони розділені і знаходяться у Керчі, де з ними проводяться певні дії,

– сказав заступник начальника Генштабу Родіон Тимошенко.

За словами командування військово-морських сил України сили були нерівні, а надати підкріплення не було змоги.

"Ми розгялдали підтримку авіацією але ж, як ви знаєте, протягом чотирьох років Крим вже не те, що насичений, він уже перенасичений засобами протиповітряної оборони. На той час доба була вже темна", – зазаначив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко.

Крім того, українська сторона запевняє, що українські кораблі не порушували кордон Росії. І заздалегідь попереджала про рух кораблів. Очевидно, після того як два місяць тому українські військові кораблі безперешкодно пройшли Керченську протоку - прикордонники отримали наганяй. Тому тепер старалися як могли.

З першого моменту проходу під Керченським мостом було зрозуміло, що Росія відповість. Врешті решт, вона відповіла, тому що ця країна втратила будь-яку адекватність,

– зазначив опозиційний журналіст Росії Аркадій Бабченко.

Ситуація на Азовському морі почала загострюватися ще восени 2018 року. Росія почала активно блокувати рух суден, які прямують в українські порти, після того як українські прикордонники затримали риболовецьке судно "Норд", яке йшло з Криму під російським прапором і у всіх членів екіпажу були російські паспорти.

Довести, що рибалки намагалися незаконно перетнути кордон українські правоохоронці не змогли, увесь екіпаж відпустили, а от Росія мстити не припинила. І після відкриття Керченського мосту робить це все активніше. Загалом у Азовське море росіяни перекинули понад 150 військових катерів, і поводять себе на Азові та у Чорному морі як пірати.

Запис переговорів українських та російських військових в Азовському морі:

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.