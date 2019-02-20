Россия уже приготовила просьбу для будущего президента Украины

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается попросить нового президента Украины передать России двух дезертиров. Они после аннексии Крыма перешли служить в русскую армию.

Москалькова заявляет, что "россиян осудили несправедливо", пишет ТАСС.

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"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбывания наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", – сказала она.

Отметим, ранее представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

Как поймали Одинцова и Баранова?В 2016 году крымские дезертиры решили купить на подконтрольной Украине территории документы для получения офицерских званий в российской армии. Их задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом. Впоследствии СБУ опубликовало видео, на котором видно, что бывшие украинские военные приехали на пропускной пункт "Чонгар". Там они якобы должны были получить документы от курьера. Сотрудники СБУ отследили перемещения курьера и выяснили местонахождение военных. Баранова и Одинцова в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Зато глава Кремля Владимир Путин заявил, что "задержание крымских дезертиров может обернуться против Украины".

Кроме того, Москалькова заговорила о журналисте Кирилле Вышинском – его также считает "несправедливо вовлеченными в Украине к уголовной ответственности".

Кто такой Кирилл Вышинский?Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина". СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. Да, по данным сайта Миротворец, весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму". 15 мая 2018 года работники СБУ обыскали офис "РИА Новости-Украина" в Киеве и задержали Вышинского.