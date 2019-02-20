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      Росія вже приготувала прохання для майбутнього президента України

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      Москалькова попросить президента України передати двох росіян
      Москалькова попросить президента України передати двох росіян / Фото з відкритих джерел

      Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова збирається попросити нового президента України передати Росії двох дезертирів. Вони після анексії Криму перейшли служити в російську армію.

      Москалькова заявляє, що "росіян засудили несправедливо", пише ТАСС.

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      "Я планую звернутися до президента після виборів з проханням передати для відбуття покарання в Росії ув’язнених Одинцова і Баранова", – сказала вона.

      Зазначимо, раніше представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига заявив, що українських політв'язнів Романа Сущенко та Олега Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів  Олександра Баранова та Максима Одинцова.

      Як спіймали Одинцова та Баранова?У 2016 році кримські дезертири вирішили купити на підконтрольній Україні території документи для отримання офіцерських звань в російській армії. Їх затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом. Згодом СБУ опублікувало відео, на якому видно, що колишні українські військові приїхали на пропускний пункт "Чонгар". Там вони нібито мали отримати документи від кур'єра. Співробітники СБУ відстежили переміщення кур'єра і з'ясували місцезнаходження військових. Баранова і Одинцова в Україні засудили до 13 і 14 років позбавлення волі відповідно. Натомість очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "затримання кримських дезертирів може обернутися проти України".

      Окрім того, Москалькова заговорила про журналіста Кирила Вишинського – його також вважає "несправедливо залученими в Україні до кримінальної відповідальності".

      Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина". СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційнї мережі на теренах України та у державній зраді. Так, за даними сайту Миротворець, навесні 2014 року працював у Криму, де випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму". 15 травня 2018 року працівники СБУ обшукали офіс "РИА Новости Украина" у Києві та затримали Вишинського.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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