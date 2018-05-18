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Россия ужесточает условия на Донбассе, – военный об обстреле мирных жителей

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Пророссийские боевики продолжают убивать мирных граждан
Пророссийские боевики продолжают убивать мирных граждан / 24 Канал

Обострение на Донбассе, во время которого погибли мирные жители, связано с визитами спецпредставителя США Волкера и главы миссии ОБСЕ Хуга в Украину. Россия хочет показать, что Украина нарушает минские договоренности.

Об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Как отмечает военный, такие серьезные обстрелы вызывают наш огонь. При этом, в частности, Александр Хуг очень критически настроен. Его позиция – любое открытие огня – нарушение минских договоренностей. И акцент делается не на том, что пророссийские боевики начали нас провоцировать, а что ВСУ открыла ответный огонь.

Обстрелы пророссийскими боевиками мирных жителей – попытка РФ ужесточить условия для того, чтобы мы ответили. Кремль хочет показать, что Украина, а не Россия нарушает минские соглашения,
– считает Жданов.

По его словам, если стреляют по нашим боевым позициям, можно дать приказ не открывать огонь. А на обстрелы мирных жителей ВСУ вынуждена отвечать, чтобы подавить огневые точки противника.

Кроме того, эксперт считает, что более глобальной целью эскалации напряженности на Донбассе могут быть переговоры о введении миссии ООН. Как отмечает Жданов, в ближайшие месяц-два возможны сдвиги в Совбезе ООН относительно миротворцев. При этом Волкер заявил, что если Россия воспользуется правом вето, то этим покажет, что она единственная в мире, кто против урегулирования конфликта на Донбассе. А якобы нарушения Украиной "Минска-2" Россия использует, чтобы показать нашу неспособность договариваться.

Ближе к Чемпионату мира по футболу, который состоится в России, ситуация на фронте станет спокойнее. Потому что обострение отпугнет западных высокопоставленных гостей и туристов. Особенно, если в ЕС скажут, что не рекомендуют ехать на чемпионат из-за обострения боевых действий на Донбассе,
– убежден Олег Жданов.

Напомним, 17 мая пророссийские боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил Операции Объединенных сил. Вследствие вражеского обстрела ранены семеро украинских военнослужащих и двое мирных жителей, еще двое гражданских погибли. 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, что в Луганской области, погибли 13-летний мальчик и его отец.

Теги: Новости Украины Новости политики Миротворческий контингент Война на Донбассе Операция Объединенных сил Минские договоренности Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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