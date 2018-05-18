Росія робить жорсткішими умови на Донбасі, – військовий про обстріли мирних жителів

Загострення на Донбасі, під час якого загинули мирні жителі, пов'язано з візитами спецпредставника США Волкера і голови місії ОБСЄ Хуга в Україну. Росія хоче показати, що Україна порушує мінські домовленості.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як зазначає військовий, такі серйозні обстріли викликають наш вогонь у відповідь. При цьому, зокрема, Александр Хуг дуже критично налаштований. Його позиція – будь-яке відкриття вогню – порушення мінських домовленостей. І акцент робиться не на тому, що проросійські бойовики почали нас провокувати, а що ЗСУ відкрила у відповідь вогонь.

"Обстріли проросійськими бойовиками мирних жителів – намагання РФ зробити жорсткішими умови для того, щоб ми відповіли. Кремль хоче показати, що Україна, а не Росія порушує мінські угоди",

– вважає Жданов.

За його словами, якщо стріляють по наших бойових позиціях, можна дати наказ не відкривати вогонь у відповідь. А на обстріли мирних жителів ЗСУ змушена відповідати, щоб придушити вогневі точки супротивника.

Крім того, експерт вважає, що більш глобальною метою ескалації напруження на Донбасі можуть бути переговори щодо введення місії ООН. Як зазначає Жданов, у найближчі місяць-два можливі зрушення в Радбезі ООН щодо миротворців. При цьому Волкер заявив: якщо Росія скористається правом вето, то цим покаже, що вона єдина в світі, хто проти врегулювання конфлікту на Донбасі. А ніби порушення Україною "Мінська-2" Росія використає, щоб показати нашу нездатність домовлятися.

"Ближче до Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії, ситуація на фронті стане спокійнішою. Тому що загострення відлякає західних високопоставлених гостей і туристів. Особливо, якщо в ЄС скажуть, що не рекомендують їхати на чемпіонат через загострення бойових дій на Донбасі",

– переконаний Олег Жданов.

Нагадаємо, 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули. 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик та його батько.