Россия в очередной раз использует Интерпол для политических преследований украинцев, – Дещица

РФ далеко не впервые пытается использовать международные правоохранительные органы для политических преследований украинцев. Только в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Facebook написал, что, однако, все связанные данным фактом дела лишь на стадии изучения и рассмотрения и польская сторона ни одного украинского бойца России не передала.

Как все началось: По требованию России в Польше задержали ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура.

Он также отметил, что в судебном заседании, которое должно состояться в ближайшие дни примет участие Генконсул Украины в Люблине.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 10 ноября, в 11:00 прокуратура в польском городе Хелм рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру.

В постоянном контакте находимся с МИД, МВД, Офис Омбудсмена, ВРУ, Генпрокуратурой, депутатами, а также с нашими польскими партнерами в МИД, Сейме, Офисе Омбудсмена, активистами и общественными деятелями,

– заверил Дещица.

Ранее в МВД объяснили, что Россия нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование и вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Что известно о Игоря Мазура псевдо "Тополь"?Когда-то один из лидеров УНА-УНСО, впоследствии возглавлял ячейку "Правого сектора" на Киевщине, участвовал в акциях протеста "Украина без Кучмы", Оранжевой революции, революции Достоинства. На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014 – 2015 годах.



Сейчас Мазур – сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, помощник народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской.

Подробно о том, кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше – читайте в материале 24 канала.