03:48
10 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Россия в очередной раз использует Интерпол для политических преследований украинцев, – Дещица

      16 Читати новину українською
      Андрей Дещица
      Андрей Дещица / ipress.ua

      РФ далеко не впервые пытается использовать международные правоохранительные органы для политических преследований украинцев. Только в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев.

      Посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Facebook написал, что, однако, все связанные данным фактом дела лишь на стадии изучения и рассмотрения и польская сторона ни одного украинского бойца России не передала.

      Как все началось: По требованию России в Польше задержали ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура.

      Он также отметил, что в судебном заседании, которое должно состояться в ближайшие дни примет участие Генконсул Украины в Люблине.

      Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 10 ноября, в 11:00 прокуратура в польском городе Хелм рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру.

      В постоянном контакте находимся с МИД, МВД, Офис Омбудсмена, ВРУ, Генпрокуратурой, депутатами, а также с нашими польскими партнерами в МИД, Сейме, Офисе Омбудсмена, активистами и общественными деятелями,
      – заверил Дещица.

      Ранее в МВД объяснили, что Россия нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование и вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

      Что известно о Игоря Мазура псевдо "Тополь"?Когда-то один из лидеров УНА-УНСО, впоследствии возглавлял ячейку "Правого сектора" на Киевщине, участвовал в акциях протеста "Украина без Кучмы", Оранжевой революции, революции Достоинства. На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014 – 2015 годах.

      Сейчас Мазур – сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, помощник народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской.

      Подробно о том, кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
      В России известный историк расчленил собственную студентку: пара уже давно жила вместе
      9 ноября
      399
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости России Новости Польши Игорь Мазур Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском
      9 ноября , 22:48 Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском
      Андрій Шляхтін 183
      Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      9 ноября , 22:01 Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      Блог Медіа 2248
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      9 ноября , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 1373
      Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      9 ноября , 18:45 Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      Юлія Гілей 309
      10 полезных девайсов с Aliexpress
      9 ноября , 18:04 10 полезных девайсов с Aliexpress
      Анастасія Можаровська 3382
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук