Росія вкотре використовує Інтерпол для політичних переслідувань українців, – Дещиця

РФ далеко не вперше намагається використовувати міжнародні правоохоронні органи для політичних переслідувань Українців. Лише в Польщі впродовж останніх двох років зафіксовано до десяти таких випадків.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Facebook зазначив, що, однак, усі пов'язані цим фактом справи лише на стадії вивчення та розгляду і польська сторона жодного українського бійця Росії не передала.

Як усе почалося: На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура.

Він також наголосив, що у судовому засіданні, яке має відбутися в найближчі дні, візьме участь Генконсул України в Любліні.

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що 10 листопада, об 11 годині прокуратура в польському місті Хелм розглядатиме питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру.

В постійному контакті перебуваємо з МЗС, МВС, Офіс Омбудсмена, ВРУ, Генпрокуратурою, депутатами, а також з нашими польськими партнерами в МЗС, Сеймі, Офісі Омбудсмена, активістами і громадськими діячами,

– запевнив Дещиця.

Раніше у МВС пояснили, що Росія порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування й втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

Що відомо про Ігора Мазура на псевдо "Тополя"?Колись один із лідерів УНА-УНСО, згодом очолював осередок "Правого сектора" на Київщині, брав участь в акціях протесту "Україна без Кучми", Помаранчевій революції, Революції Гідності. На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 – 2015 роках.



Зараз Мазур – співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, помічник народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської.

Детально про те, хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі – читайте у матеріалі 24 каналу.