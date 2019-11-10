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      ІГОР МАЗУР СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Росія вкотре використовує Інтерпол для політичних переслідувань українців, – Дещиця

      69 Читать новость на русском
      Андрій Дещиця
      Андрій Дещиця / ipress.ua

      РФ далеко не вперше намагається використовувати міжнародні правоохоронні органи для політичних переслідувань Українців. Лише в Польщі впродовж останніх двох років зафіксовано до десяти таких випадків.

      Посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Facebook зазначив, що, однак, усі пов'язані цим фактом справи лише на стадії вивчення та розгляду і польська сторона жодного українського бійця Росії не передала.

      Як усе почалося: На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура.

      Він також наголосив, що у судовому засіданні, яке має відбутися в найближчі дні, візьме участь Генконсул України в Любліні.

      Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що 10 листопада, об 11 годині прокуратура в польському місті Хелм розглядатиме питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру.

      В постійному контакті перебуваємо з МЗС, МВС, Офіс Омбудсмена, ВРУ, Генпрокуратурою, депутатами, а також з нашими польськими партнерами в МЗС, Сеймі, Офісі Омбудсмена, активістами і громадськими діячами,
      – запевнив Дещиця.

      Раніше у МВС пояснили, що Росія порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування й втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

       

      Що відомо про Ігора Мазура на псевдо "Тополя"?Колись один із лідерів УНА-УНСО, згодом очолював осередок "Правого сектора" на Київщині, брав участь в акціях протесту "Україна без Кучми", Помаранчевій революції, Революції Гідності. На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 – 2015 роках.

      Зараз Мазур – співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, помічник народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської.

      Детально про те, хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Політична помста Кремля: у Польщі пояснили, чому затримали Мазура
      9 листопада
      3109
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Мазур Новини Польщі Новини Росії
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