Россия в ответ разорвала соглашение с Украиной относительно поставок оружия

МИД России сообщил, что расторг соглашение с Украиной о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники. Это соглашение действовало с 8 февраля 1995 года.

Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

"Прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения", – говорится в сообщении.

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Согласно документу, Украина и Россия поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенным договорам.

Отметим, что Украина прекратила эту сделку еще осенью 2017 года в одностороннем порядке.