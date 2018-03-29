Росія у відповідь розірвала угоду з Україною щодо поставок зброї

МЗС Росії повідомило, що розірвало угоду з Україною про порядок взаємних поставок зброї та військової техніки. Ця угода діяла з 8 лютого 1995 року.

Про це повідомила прес-служба МЗС Росії.

"Припинено дію угоди між урядами Російської Федерації і України про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: Гройсман назвав переваги розриву економічних відносин з Росією

Згідно з документом, Україна та Росія поставляли озброєння і техніку за узгодженими стандартами та укладеними договорами.

Зазначимо, що України припинила цю угоду ще восени 2017 року в односторонньому порядку.