Росія у відповідь розірвала угоду з Україною щодо поставок зброї
МЗС Росії повідомило, що розірвало угоду з Україною про порядок взаємних поставок зброї та військової техніки. Ця угода діяла з 8 лютого 1995 року.
Про це повідомила прес-служба МЗС Росії.
"Припинено дію угоди між урядами Російської Федерації і України про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення", – мовиться в повідомленні.
Читайте також: Гройсман назвав переваги розриву економічних відносин з Росією
Згідно з документом, Україна та Росія поставляли озброєння і техніку за узгодженими стандартами та укладеними договорами.
Зазначимо, що України припинила цю угоду ще восени 2017 року в односторонньому порядку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі