Россия возмущена: делегации Федерального казначейства РФ не открыли визы США

Делегация Федерального казначейства РФ не смогла получить визы для въезда в Соединенные Штаты. Об этом сообщило посольство России в США.

Делегация должна была приехать в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, пишет "Голос Америки".

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Как отмечает посольство России, это не единственный отказ. Например, директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову Госдепартамент США также не позволил посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

Вызывает беспокойство нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернуто профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире,

– возмущены в посольстве.

В то же время, комментариев от Государственного департамента США пока нет.

Ранее Россия жаловалась на то, что в сентябре США не выдали визы делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова, который следовал на Генеральную Ассамблею ООН.