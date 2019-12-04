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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Россия возмущена: делегации Федерального казначейства РФ не открыли визы США

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      Посольство России в США / Aaron Siirila

      Делегация Федерального казначейства РФ не смогла получить визы для въезда в Соединенные Штаты. Об этом сообщило посольство России в США.

      Делегация должна была приехать в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, пишет "Голос Америки".

      Важно: Конгресс США одобрил резолюцию против возвращения России в G7

      Как отмечает посольство России, это не единственный отказ. Например, директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову Госдепартамент США также не позволил посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

      Вызывает беспокойство нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернуто профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире,
      – возмущены в посольстве.

      В то же время, комментариев от Государственного департамента США пока нет.

      Ранее Россия жаловалась на то, что в сентябре США не выдали визы делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова, который следовал на Генеральную Ассамблею ООН.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Новости США
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