Росія обурена: делегації Федерального казначейства РФ не відкрили візи США

Делегація Федерального казначейства РФ не змогла отримати візи для в’їзду до Сполучених Штатів. Про це повідомило посольство Росії в США.

Делегація мала приїхати у Вашингтон 3 грудня для участі в конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії, пише "Голос Америки".

Важливо: Конгрес США схвалив резолюцію проти повернення Росії в G7

Як зазначає посольство Росії, це не єдине відмова. Наприклад, директору департаменту МЗС Росії з роботи зі співвітчизниками за кордоном Олегу Мальгінову Держдепартамент США також не дозволив відвідати Молодіжний форум у Нью-Йорку 28-29 листопада.

Викликає занепокоєння небажання Держдепартаменту забезпечити нормальне функціонування власних консульських установ під надуманими приводами. В результаті страждає спілкування наших громадян, згорнуто професійний діалог експертів, від якого багато в чому залежить безпека в усьому світі,

– обурені у посольстві.

Натомість коментарів від Державного департаменту США наразі немає.

Раніше Росія скаржилася на те, що у вересні США не видали візи делегації міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що прямувала на Генеральну Асамблею ООН.