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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Росія обурена: делегації Федерального казначейства РФ не відкрили візи США

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      Посольство Росії в США / Aaron Siirila

      Делегація Федерального казначейства РФ не змогла отримати візи для в’їзду до Сполучених Штатів. Про це повідомило посольство Росії в США.

      Делегація мала приїхати у Вашингтон 3 грудня для участі в конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії, пише "Голос Америки".

      Важливо: Конгрес США схвалив резолюцію проти повернення Росії в G7

      Як зазначає посольство Росії, це не єдине відмова. Наприклад, директору департаменту МЗС Росії з роботи зі співвітчизниками за кордоном Олегу Мальгінову Держдепартамент США також не дозволив відвідати Молодіжний форум у Нью-Йорку 28-29 листопада.

      Викликає занепокоєння небажання Держдепартаменту забезпечити нормальне функціонування власних консульських установ під надуманими приводами. В результаті страждає спілкування наших громадян, згорнуто професійний діалог експертів, від якого багато в чому залежить безпека в усьому світі,
      – обурені у посольстві.

      Натомість коментарів від Державного департаменту США наразі немає.

      Раніше Росія скаржилася на те, що у вересні США не видали візи делегації міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що прямувала на Генеральну Асамблею ООН.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США
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