Конгрес США схвалив резолюцію проти повернення Росії в G7

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію із закликом не повертати Росію до участі у самітах "Великої сімки" до тих пір, поки вона не припинить агресію в Україні.

Відповідну резолюцію підтримали 339 конгресменів, 71 проголосували проти, повідомляє сайт нижньої палати парламенту США.

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У документі конгресмени згадали про вторгнення Росії в Україну та її агресію по всьому світі. Тому, поки Москва не змінить свою поведінку – має залишатися поза участю в самітах "Великої сімки".

Палата представників закликає всіх лідерів G7 виступати проти повернення Росії доти, поки вона не припинить окупацію всієї суверенної території України, включно з Кримом, і не припинить напади на демократію у всьому світі,

– йдеться в резолюції.

Ця резолюція носить рекомендаційних характер.

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До слова, ідея повернути Москву до "Великої сімки" розкритикував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Atlantic Council. За його словами, подібні жести доброї волі точно не оцінять у Кремлі.

"Росія була виключена з G8 через неприйнятну поведінку і дії, і доки Росія чітко не продемонструє готовність змінити таку неприйнятну поведінку, буде важко говорити про справжнє зближення. Ми знаємо, що Путін реагує на силу, а не на поступки. І ми повинні залишатися сильними, як союзники", – заявив Трюдо.

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