Конгрес США схвалив резолюцію проти повернення Росії в G7
Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію із закликом не повертати Росію до участі у самітах "Великої сімки" до тих пір, поки вона не припинить агресію в Україні.
Відповідну резолюцію підтримали 339 конгресменів, 71 проголосували проти, повідомляє сайт нижньої палати парламенту США.
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У документі конгресмени згадали про вторгнення Росії в Україну та її агресію по всьому світі. Тому, поки Москва не змінить свою поведінку – має залишатися поза участю в самітах "Великої сімки".
Палата представників закликає всіх лідерів G7 виступати проти повернення Росії доти, поки вона не припинить окупацію всієї суверенної території України, включно з Кримом, і не припинить напади на демократію у всьому світі,
– йдеться в резолюції.
Ця резолюція носить рекомендаційних характер.
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До слова, ідея повернути Москву до "Великої сімки" розкритикував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Atlantic Council. За його словами, подібні жести доброї волі точно не оцінять у Кремлі.
"Росія була виключена з G8 через неприйнятну поведінку і дії, і доки Росія чітко не продемонструє готовність змінити таку неприйнятну поведінку, буде важко говорити про справжнє зближення. Ми знаємо, що Путін реагує на силу, а не на поступки. І ми повинні залишатися сильними, як союзники", – заявив Трюдо.
Що треба знати про можливе повернення Росії до G7?
- Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.
- Цьогоріч найактивніше за ці роки почали говорити про можливе повернення Росії до формату. Одним з головних прихильників цього є американський президент Дональд Трамп.
- У серпні 2019 року за результатами саміту лідери дійшли згоди, що діалог з Москвою щодо поточних криз варто зміцнити, але повертати Путіна за стіл переговорів не варто.
- Проти повернення Росії в G8 виступила Великобританія та Німеччина, Франція та США були "за".
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення усіх політв'язнів.