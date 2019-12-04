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      Конгресс США одобрил резолюцию против возвращения России в G7

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      США выступили против возвращения России к G7 / shutterstock.com

      Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию к участию в саммитах "Большой семерки" до тех пор, пока она не прекратит агрессию в Украине.

      Соответствующую резолюцию поддержали 339 конгрессменов, 71 проголосовал против, сообщает сайт нижней палаты парламента США.

      Важно: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России: детали инцидента

      В документе конгрессмены вспомнили о вторжении России в Украину и ее агрессии по всему миру. Поэтому, пока Москва не изменит свое поведение – должна оставаться без участия в саммитах "Большой семерки".

      Палата представителей призывает всех лидеров G7 выступать против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократию во всем мире,
      – говорится в резолюции.

      Эта резолюция носит рекомендательный характер.

      К теме: Туск предлагает пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину, а не Россию

      К слову, идея вернуть Москву к "Большой семерке" раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Atlantic Council. По его словам, подобные жесты доброй воли точно не оценят в Кремле.

      "Россия была исключена из G8 из-за неприемлемого поведения и действий, и пока Россия четко не продемонстрирует готовность изменить такое ​​неприемлемое поведение, будет трудно говорить о настоящем сближении. Мы знаем, что Путин реагирует на силу, а не на уступки. И мы должны оставаться сильными как союзники", – заявил Трюдо.

      Что надо знать о возможном возвращении России к G7?

      • Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.
      • В этом году активнее всего за эти годы стали говорить о возможном возвращении России к формату. Одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.
      • В августе 2019 года по результатам саммита лидеры договорились, что диалог с Москвой по текущим кризисам следует укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров не стоит.
      • Против возвращения России в G8 выступила Великобритания и Германия, Франция и США были "за".
      • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возвращения к "Большой восьмерке" станет деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение всех политзаключенных.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины G7 Аннексия Крыма Украина – Россия Новости США Джастин Трюдо Канада
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