Конгресс США одобрил резолюцию против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию к участию в саммитах "Большой семерки" до тех пор, пока она не прекратит агрессию в Украине.

Соответствующую резолюцию поддержали 339 конгрессменов, 71 проголосовал против, сообщает сайт нижней палаты парламента США.

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В документе конгрессмены вспомнили о вторжении России в Украину и ее агрессии по всему миру. Поэтому, пока Москва не изменит свое поведение – должна оставаться без участия в саммитах "Большой семерки".

Палата представителей призывает всех лидеров G7 выступать против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократию во всем мире,

– говорится в резолюции.

Эта резолюция носит рекомендательный характер.

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К слову, идея вернуть Москву к "Большой семерке" раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Atlantic Council. По его словам, подобные жесты доброй воли точно не оценят в Кремле.

"Россия была исключена из G8 из-за неприемлемого поведения и действий, и пока Россия четко не продемонстрирует готовность изменить такое ​​неприемлемое поведение, будет трудно говорить о настоящем сближении. Мы знаем, что Путин реагирует на силу, а не на уступки. И мы должны оставаться сильными как союзники", – заявил Трюдо.

Что надо знать о возможном возвращении России к G7?