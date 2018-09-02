Россия заявляет, что Дания задержала ее судно

Власти Дании арестовали у мыса Скаген судно "Новая Земля", принадлежащего Мурманскому морскому пароходству.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на российский профсоюз моряков.

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Издание отмечает, что на борту находилось 19 моряков.

По информации России, "Новая Земля" – не первое арестованное за рубежом судно пароходства. В июле в Испании арестовали теплоход "Полюса", который до сих пор стоит у берегов Сеуты.

В профсоюзе моряков отметили, что на данный момент как минимум 80 российских моряков находятся в плачевном состоянии по вине судовладельца, а также отметили, что Мурманское морское пароходство игнорирует запросы о планах выхода из ситуации.

К слову, накануне Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.