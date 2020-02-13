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      Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ использовать бинокли и беспилотники на Донбассе

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      Сотрудникам ОБСЕ ограничивают полномочия на Донбассе / osce.org

      Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.

      Внимание на этом акцентировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 13 февраля, в Вене. Об этом сообщает "Укринформ".

      К теме: Наблюдатели ОБСЕ могут работать в интересах РФ: шокирующие факты

      Он отметил, что Украина решительно осуждает эти ограничения, которые Россия вводит как принимающая страна относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.

      Глава украинской миссии при ОБСЕ также отметил, что вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечение независимого международного мониторинга продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".
      С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.


      Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости России ОБСЕ Новости Украины Новости политики
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