Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ использовать бинокли и беспилотники на Донбассе

Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.

Внимание на этом акцентировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 13 февраля, в Вене. Об этом сообщает "Укринформ".

К теме: Наблюдатели ОБСЕ могут работать в интересах РФ: шокирующие факты

Он отметил, что Украина решительно осуждает эти ограничения, которые Россия вводит как принимающая страна относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.

Глава украинской миссии при ОБСЕ также отметил, что вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечение независимого международного мониторинга продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.

В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".

С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.



Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала