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      Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ використовувати біноклі і безпілотники на Донбасі

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      Співробітникам ОБСЄ обмежують повноваження на Донбасі / osce.org

      Росія забороняє спостерігачам місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники.

      Увагу на цьому акцентував постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 13 лютого, у Відні. Про це повідомляє "Укрінформ".

      До теми: Спостерігачі ОБСЄ можуть працювати в інтересах РФ: шокуючі факти

      Він наголосив, що Україна рішуче засуджує ці обмеження, які Росія запроваджує як приймаюча країна щодо спостерігачів місії ОБСЄ, та закликає до їх негайного зняття.

      Очільник української місії при ОБСЄ також наголосив, що питання кордону між Україною та РФ на Донбасі та забезпечення незалежного міжнародного моніторингу продовжує залишатися критично важливим для мирного врегулювання конфлікту.

      У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші".  Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.


      Окуповані території Донбасу / Карта 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини Росії ОБСЄ Новини України Новини політики
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