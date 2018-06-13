Россия затеяла масштабные военные учения у границы с Украиной

Накануне старта Чемпионата мира по футболу Россия проводит масштабные военные учения.

Как информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) армии РФ, в учениях принимают участие более 30 тысяч военнослужащих. Из военной техники привлекли комплексы "Искандер" и системы С-400, которые задействованы в тренировке защиты от оружия массового поражения.

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На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного поражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряженные машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных комплексов С-400,

– говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Отмечается, что учения проходят в частях, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской и Псковской областях. Некоторые из них граничат с Украиной.

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии.