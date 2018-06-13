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Росія затіяла масштабні військові навчання біля кордону з Україною

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Росія проводить військові навчання напередодні старту ЧС-2018
Росія проводить військові навчання напередодні старту ЧС-2018 / Фото із відкритих джерел

Напередодні старту Чемпіонату світу з футболу Росія проводить масштабні військові навчання.

Як інформує "Интерфакс" з посиланням на прес-службу Західного військового округу (ЗВО) армії РФ, у навчаннях беруть участь понад 30 тисяч військовослужбовців. З військової техніки до них залучили комплекси "Іскандер" та системи С-400, які задіяні у тренуванні захисту від зброї масового ураження.

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На аеродромах і в призначених районах розгорнуті пункти спеціальної обробки, куди для ліквідації наслідків умовного ураження залучені авіаційні, мотострілкові, танкові, ракетні, артилерійські підрозділи і сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-заряджені машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та зенітних ракетних комплексів С-400,
– йдеться у повідомленні прес-служби російського відомства.

Зазначається, що навчання відбуваються у частинах, дислокованих у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курській, Смоленській, Івановській та Псковській областях. Деякі з них межують із Україною.

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартує 14 червня на стадіоні "Лужники" у Москві матчем між збірними Росії та Саудівської Аравії.

Теги: Новини України Зброя Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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