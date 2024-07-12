Журналисты пишут, что арестованные – россияне, которые несколько лет назад получили австралийское гражданство.

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Что известно об арестованных в Австралии

Супруги – оба граждане Австралии российского происхождения – получили материалы Австралийских сил обороны (ADF), чтобы поделиться ими с Москвой,

– рассказали журналисты.

Однако австралийская полиция уверяет, что "никакой существенной компрометации" военных секретов не обнаружили.

"Это первый случай, когда строгие законы об иностранном вмешательстве, введены в Австралии в 2018 году, были использованы для выдвижения обвинений в шпионаже", – объяснило издание.

По их данным, арестованы:

40-летняя женщина Кира Королева, которая работала техническим специалистом по информационным системам в армии;

ее 62-летний муж Игорь, который работал самозанятым рабочим.

Пара жила в Австралии более 10 лет и получила гражданство страны.

Комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу рассказал, что Кира тайно ездила в Россию во время отпуска. Затем она поручила своему мужу Игорю:

получить доступ к ее рабочей учетной записи,

прислать конфиденциальные материалы, чтобы она могла переслать их российским властям.

Пара россиян уже предстала перед судом в Брисбене по одному обвинению в подготовке к преступлению шпионажа, что предусматривает максимальный срок – 15 лет тюрьмы.

Кстати, трех человек задержали в Германии по подозрению в шпионаже. Одним из них является украинец, двое – граждане России и Армении.