Журналісти пишуть, що заарештовані – росіяни, які декілька років тому отримали австралійське громадянство.

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Що відомо про арештованих в Австралії

Подружжя – обидва громадяни Австралії російського походження – отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою,

– розповіли журналісти.

Проте австралійська поліція запевняє, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів не виявили.

"Це перший випадок, коли суворіші закони про іноземне втручання, запроваджені в Австралії у 2018 році, були використані для висунення звинувачень у шпигунстві", – пояснило видання.

За їхніми даними, арештовані:

40-річна жінка Кіра Корольова, яка працювала технічною фахівчинею з інформаційних систем в армії;

її 62-річний чоловік Ігор, який працював самозайнятим робітником.

Пара жила в Австралії понад 10 років та отримала громадянство країни.

Комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу розповів, що Кіра таємно їздила в Росію під час відпустки. Потім вона доручила своєму чоловіку Ігорю:

отримати доступ до її робочого облікового запису,

надіслати конфіденційні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.

Пара росіян вже постала перед судом у Брісбені за одним обвинуваченням у підготовці до злочину шпигунства, що передбачає максимальний термін – 15 років тюрми.

До речі, трьох людей затримали у Німеччині за підозрою у шпигунстві. Одним з них є українець, двоє – громадяни Росії та Вірменії.