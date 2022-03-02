Лишь на седьмой день войны в России таки признали, что их марионетки несут потери в войне против Украины. Однако данные лживо уменьшили: мол, в период с 24 февраля по 2 марта погибли только 498 рашистов, но, по информации ВСУ, на самом деле их количество достигает уже 6 тысяч.

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Ввиду потепления в Украине возникла реальная проблема: трупов российских солдат так много, что их приходится хоронить в братских могилах. Только так можно предотвратить антисанитарию, отмечает советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, таких братских могил становится все больше в разных частях Украины.

Нужно обратиться к нашим европейским союзникам, чтобы в целях гуманного отношения к трупам погибших рабов Путина мы получили мобильные морги-рефрижераторы для сохранения тел погибших.

– подытожил Геращенко.

Он также опубликовал фото для подтверждения своих слов. Внимание, фото 18+!

Трупов россиян так много, что их приходится хоронить в братских могилах / Фото из телеграма Антона Геращенко

Украине нужны холодильные камеры для сохранения трупов оккупантов / Фото из телеграма Антона Геращенко

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