"Россиян не как скот гонят, они сами решают прийти": история военной Людмилы Бец

Более 9 месяцев назад Россия цинично напала на Украину и решила отнять нашу свободу. Однако украинцы несокрушимые, ежедневно борются и вытесняют оккупантов. Наши Вооруженные Силы делают все возможное для победы. И хотя все ждут окончания войны, маленьких побед у нас уже много.

Людмила Бец – старший солдат и специалист-оператор, которая присоединилась к ТрО еще до начала полномасштабной войны. Дома у нее остался сын и родители, но она подчеркивает – бороться за Украину должен каждый.

Важно Мама, я под Бахмутом: сеть растрогал тренд о сообщении человеку, который его никогда не увидит

Ведущая 24 канала София Трощук пообщалась с военной о ее пути в ВСУ, тяжелейших моментах войны, стереотипах о женщинах в армии и какой будет украинская победа.

Интервью с военной Людмилой Бец: смотрите видео

Путь в ВСУ и первый военный опыт

Друзья, приветствую вас на ютуб-канале 24-го! Меня зовут София Трощук и сегодня мы поговорим об одной очень важной теме: на фронтах российско-украинской войны нас защищают не только наши ребята, но и девушки. Очень многие женщины оставили свои семьи в тылу, бросили работу и уехали на фронт, чтобы совместно бороться с нашим врагом.

Общаемся с Людмилой Бец – старший солдат и специалист-оператор. Очень рада вас приветствовать, расскажите нам для начала ваш путь в Вооруженные Силы Украины, как вы решили пойти в армию?

Где-то в конце января – начале февраля, когда появилось много тревожных новостей – я подумала, что было бы неплохо пойти в тероборону, как и многие мои друзья. Они на выходных уезжали в лес, тренировались там, изучали тактическую медицину – это именно те знания, которых у меня не было.

Мне показалось, что это классная идея и я буду чувствовать себя более уверенно, если у меня будут такие знания. Уже 23 февраля я прошла медкомиссию и подписала контракт с теробороной. На следующий день я уже поняла, что у меня есть контракт, поэтому мне нужно в военкомат – хотя мой контракт до сих пор не подписан, потому что я считаюсь мобилизованным добровольцем.

А чем вы занимались до войны? Расскажите нам немного о работе и специализации.

По специальности я экономист, работала в крупном международном агентстве – у меня была должность медиа-менеджера, я руководила медиакомпаниями.

Территориальная оборона – расскажите свои впечатления в начале февраля. Какой она была, сколько было людей, и как вы чувствовали себя в коллективе, который состоял из добровольцев.

Я на самом деле не знала, что я буду делать, буду стрелять или помогать медикам. Я просто хотела помогать, потому что мне было очень страшно и я была очень зла, потому что какие-то изверги пришли в мою страну – убивают людей, моя семья в опасности, а я не могу сидеть и просто ждать.

Поэтому я пришла и сказала, что буду помогать – требовалась помощь с записью добровольцев. Я сидела у окна и сзади меня постоянно тряслись стекла от взрывов, мне было страшно.

Но люди беспрестанно шли, их становилось все больше. Да, было страшно, но я делала работу. В нашей анкете был вопрос, принимали ли вы участие в боевых действиях – не могу сказать точно, но около 80% пришедших такого опыта не имели.

Я понимала, что эти люди в свое время либо закончили военную кафедру, либо имели "белый" билет. Но 24 февраля все они сделали свой выбор – я невероятно горжусь этими людьми. Рядом со мной до сих пор служат эти бойцы, некоторые – в других частях.

Я думаю, что такая страна не может умереть, если есть такие люди.

А расскажите немного о вашем опыте за эти 9 месяцев, в чем ваша работа сейчас – конечно, те детали, которые вы можете рассказать.

Я научилась стрелять, у меня достаточно неплохо выходит. Также немного научилась такмеду, слава богу – эти знания пригодились в очень бытовых моментах. Преимущественно моя работа – с документами. Ведь все действия каждого военнослужащего сопровождаются многими документами.

Для меня это было открытие, в гражданской жизни мы привыкли к работе с электронными устройствами, облачными хранилищами и т.п. – на моей работе почти не было бумажных носителей.

К сожалению, в армии – это вообще не так. Мы используем очень много бумаги, для того чтобы один боец "на передке" мог стрелять, где-то 10 человек за его спиной должны делать свою работу: кто-то отвечает за одежду, кто-то за документальное оформление, кто-то готовит еду и т.д.

Я до сих пор слышу отговорку типа: "Я не хочу убивать людей, поэтому я не иду в армию". Не обязательно кого-нибудь убивать – в армии очень много работы для всех. Если у тебя есть руки, ноги, голова – можно сделать что-нибудь, что приблизит нашу победу.

А как думаете, эту бумажную работу, которую многие военные отмечают как минус, можно ли ее искоренить динамично, или все же она требует длительного времени и реформаций?

Есть направления, где уже заметен прогресс в плане применения современных решений – и они классные. Но есть очень много других отраслей, где есть еще над чем работать. Я слышала, что должны создать "ДиЯ" для военных, будто бы оно было в разработке, но его не завершили.

Если бы все же такая опция была доступна – это было бы круто, действительно. Но мы опять-таки упираемся в то, что очень многие воинские части расположены там, где нет связи. Хорошо, если Starlink, но в последние дни ситуация ухудшилась, а все наработанные программы требуют доступа к интернету.

О службе женщин в армии и стереотипах

Мы переходим к тому, что отличает украинскую армию от армии врага – у нас есть защитницы. Расскажите, много ли у вас посестер и чем женщины занимаются в армии.

У меня несколько десятков посестер, с которыми я вижусь, хотя мужчин, конечно, гораздо больше. В основном девушки работают медиками, но есть и саперы, и стрелки, и повара. Здесь все зависит от собственного опыта и квалификации.

Некоторые из девушек, кого я знаю лично, даже получили высокие награды, потому что они в свое время смогли сделать невозможное. Я очень ими горжусь. Ведь с виду они обычные люди, но именно такие украинцы способны делать необычные вещи. И мне кажется, что благодаря таким людям мы сейчас держимся и побеждаем.

Мы благодарны всем – и женщинам и мужчинам, которые сейчас нас защищают от врага. Но хочу спросить, сталкиваются ли женщины в армии со стереотипами, искореняют ли их защитницы в 2022 году и становится ли этого меньше?

Думаю, их стало меньше, чем было, по крайней мере, об этом рассказывают защитницы, которые начали служить немного раньше, чем я.

Но я сталкиваюсь с такими стереотипами. Несколько мужчин-военных даже говорили мне, что женщинам не место в армии. И меня это возмущает, потому что я не люблю, когда мне указывают мое место, я могу сама его себе найти. Я вижу, что полезна на фронте и это ответ на все такие упреки. К тому же, такие гендерные стереотипы неприятно слушать.

Надеюсь, что в дальнейшем это будет меняться. Мне нравится, что тему женщин еще с начала войны поднимают и продвигают. Правда, у нас до сих пор нет женской военной формы, но это, наверное, самая маленькая проблема, сейчас мы носим мужскую форму.

А расскажите, пожалуйста, поподробнее об обеспечении женщин на фронте.

Ну, война и комфорт – это два вообще разных полюса, ведь здесь трудно чувствовать себя комфортно. Я пытаюсь создать себе какие-то "островки комфорта". У нас несколько дней нет электричества, но мне ребята привезли маленький газовый баллончик с грелкой, и я могу согреть воду и выпить кофе, действительно приятно так согреться. Вот и есть мой "комфорт".

На самом деле качество формы и обуви хорошее, главное – это вовремя стирать и не запустить себя до "нечеловеческого образа". Но форма вся мужская, мне повезло – на мне сидит все нормально, я высокая и имею 43 размер обуви, поэтому с этим проблем нет.

Но это не мирная жизнь – ты не пытаешься как-то подчеркнуть свое телосложение, быть сексуально привлекательной и т.д., здесь на фронте это все неуместно. На самом деле лучше спрятаться среди других, закамуфлироваться, потому что мы сосестры и собратья, а личная жизнь там, где ты не носишь форму.

О потерях собратьев и зверствах русской армии

Давайте немного поговорим об армии нашего врага – русских. Некоторые из украинцев называют их "орками", "чмобиками", оскорбляют их, а другие говорят, что Россия велика и сильна и что это конец, так буквально из крайности в крайность. Каково ваше мнение о наших врагах из опыта, каковы они для вас.

Я точно не считаю их людьми, это какие-то существа. Когда мы узнали о Буче, Ирпене, когда оттуда вернулись наши ребята, они не могли говорить, у них лица были "черные". И это ребята, которые на войне давно, с 2014–2015 годов, они это видели. Но после этих событий они просто не могли говорить.

Я сама, насмотревшись фотографий и начитавшись новостей, какой-то частью мозга представляла, как бы на месте этих людей, над которыми издевались, могла быть моя семья. Я плакала и кричала, у меня был нервный срыв. Поэтому я желаю нашим ребятам на передке – убить их (россиян – 24 канал) как можно скорее.

И я не считаю, что оккупантов ведут сюда, как животных, они сами принимают решения и соглашаются на это, они не сопротивляются… Даже если на 10 или 100 "чмобиков" найдется опытный боец, который может положить много наших военных, он становится тем более опасным для нас.

Ведь за каждый клочок нашей земли мы платим своей кровью. Мне не жаль "чмобиков", потому что они на чужой земле, они пришли сюда, как мусор, и их надо "вымести" отсюда, а вот наших ребят жаль.

К сожалению, у меня есть номера, на которые уже нет смысла звонить. Кто-то из них старше, кто-то молодой, у кого-то есть семья и дети, у кого-то никого не было. И от этого очень больно.

Поэтому мне бы очень хотелось ускорить конец войны, чтобы такие номера больше не появлялись и как можно больше наших выжили. Но не любой ценой, я даже в страшном сне не хочу себе представлять какой-то аналог минских соглашений, что мы часть территории оставим врагу и все время будем жить в опасности, ожидая очередного нападения.

Я действительно хочу, чтобы эту орду загнали на те болота, откуда они вылезли, и чтобы они извинились, платили репарации, а мы – смогли восстановить нашу страну, потому что мы воюем за справедливость.

"Мы ждем большой победы, но маленькие имеем уже"

Давайте тогда к теме нашей победы. Как вы думаете, когда придет такой момент, когда мы сможем сказать, что это победа? Это завершение боевых действий на территории Украины, распад России или что-нибудь другое? Что для вас станет пониманием, что война долгое время не вернется в Украину?

Наши энергетики уже каждый день побеждают, потому что дают свет и жизнь людям после обстрелов и пожаров. Наши освободили Херсон – это и есть одна из побед, которую мы очень ожидали. Наши удерживают Бахмут и каждый день это победа, потому что они не отдают нашу землю.

И да, мы все ждем большой победы, когда ни одного клочка Украины не останется под сапогом врага. Это будет большая победа, я надеюсь, мы будем ее праздновать в Крыму, на берегу моря, мы откроем шампанское и обязательно отпразднуем. Но победы есть каждый день, я в это верю.

Распад России – это тоже будет победа, потому что это будет означать, что не будет угрозы нашей жизни, мы сможем строить планы, жить полноценной жизнью, путешествовать, учиться, играть, не ожидая сигнала тревоги и не прячась в укрытие. Поэтому пусть такие победы будут, и каждую из них мы будем праздновать.

Советы, что должен уметь каждый

Ждем победы, но понимаем, что нам всем нужно прилагать к этому усилия. Принимая во внимание ваш опыт, какие советы дадите для каждого, кто сейчас находится в тылу и должен иметь "базовый пакет навыков".

Относительно навыков я бы советовала, как и многие военные, владеть оружием, по крайней мере понимать, как его держать, чистить, заряжать, как целиться, стрелять и т.д. Классно, если есть возможность купить себе оружие, конечно, с разрешениями и по закону.

Также рекомендовала бы освоить тактическую медицину, потому что это нужно не только для военных времен, но и для обычной жизни. Ведь случиться может что угодно и хорошо, если человек будет знать, что делать в определенных ситуациях.

Что касается текущей ситуации, то мы все понимаем, что, скорее всего, нас будут продолжать обстреливать россияне. Моя семья много сидит без света, интернета, но надо готовиться к тому, что такие периоды могут быть длиннее, мы должны пережить эту зиму и обеспечить себя всем необходимым для выживания.

Может, стоит объединиться с соседями, друзьями и т.д. К примеру, мои родители с моим сыном, если вдруг надолго не будет электричества, поедут на дачу, потому что там есть печка, от которой можно греться и готовить.

Я думаю, что всем нужно готовиться, не ждать, что все закончится через неделю, две или месяц. Поэтому мы должны быть готовы к зиме, выстоять, а весной, надеюсь, будем ближе к победе.

"Мама, ты – мой герой!"

А как ваш сын относится к тому, что его мама теперь военная?

Он очень скучает по маме, потому что раньше, до 24 февраля, мы много времени проводили вместе.

У них в школе в День защитника была задача подготовить доклад о выдающихся личностях Украины. Я спросила, о ком он рассказывал, думала, может о Богдане Хмельницком или "призраке Киева", а он признался, что написал обо мне. "Ведь ты у меня герой", – сказал мой сын.

Если честно, я не чувствую себя героем, а вот сын меня такой считает. По-видимому, он будет знать, что делать, если вдруг в стране произойдет что-то плохое. Я хотела бы, чтобы такого никогда не произошло.

Будем надеяться, что детям не придется брать в руки оружие и отправляться на фронт, когда они подрастут. У нас сейчас такое переломное время для того, чтобы это завершить.

Да, надо воспользоваться этой возможностью. Мы много веков ведем эту борьбу, до сих пор мы много проигрывали, к сожалению. И сейчас наступил момент истины, мы должны отстоять свою страну, а Россия должна рухнуть.

Благодарю вас за этот разговор и за вашу важную работу. Надеюсь еще встретимся в эфирах, но поговорим о хороших темах и нашей победе.

В завершение хочу добавить, что, кроме основной работы, я окончила театральную школу и играла на сцене. 1 марта у нас должна быть премьера, которую мы готовили полгода. И это мои планы на будущее – я надеюсь после войны вернуться к этому и приглашу вас к себе на спектакль.