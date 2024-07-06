Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что ЖКХ России очень существенно изношено, поэтому постоянно появляются трудности: то с водоснабжением и отоплением, то с лифтами. Он также отметил, что в России очень много аварийного жилья, есть насущная необходимость проводить ремонты.

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Из пропасти Россия уже не вылезет

Липсиц озвучил, что на ремонт жилого фонда и инженерных коммуникаций в российских городах необходимы сотни триллионов рублей. Таких денег в России нет, потому что финансирование направлено на войну в Украине. По мнению доктора экономических наук, страна-агрессор из-за войны оказалась в пропасти, из которой уже ей не выбраться, а страдать от этого будет российский народ.

Россия по своей дурости влезла в войну, деньги потратит на это, из такой пропасти страна уже не вылезет. У нее теперь будут военные расходы при любых вариантах развития событий,

– считает доктор экономических наук.

По словам Липсица, если Россия потерпит поражение, то будет вынашивать идею реванша, восстанавливать утраченное вооружение и тратить средства на это.

"Россия за эти несколько лет очень сильно усилила военную промышленность. Те люди, которые там работают, хотят, чтобы и в дальнейшем так было, чтобы они получали госзаказ, чтобы им платить большие деньги. Появилось большое количество людей, которые своим кошельком заинтересованы, чтобы война продолжалась", – подытожил Липсиц.