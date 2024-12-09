Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины в телеграм-канале.

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Россияне употребляют наркотики перед штурмом позиций

Украинской разведке удалось перехватить разговор российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. Оккупанты побуждают своих солдат употреблять запрещенные вещества и препараты перед тем, как идти штурмовать украинские позиции на фронте.

Весь разговор, конечно, сопровождается инвективной лексикой. В то же время россиян не интересует состояние и дальнейшая судьба их подчиненных после штурмов с подобным "рационом".

Мы тебе говорили, что ты там на чем – на мефедроне, димедроле, на антибиотиках каких-то там, наркоте прорываешься. Глицин! Глицин ешь – говорят, помогает,

– объявил "меню" для российского штурмовика его командир.

Российские командиры побуждают своих штурмовиков употреблять наркотики / Видео ГУР МО

В то же время этот командир говорит, что командование знает, что по их позиции работают украинские военные. Однако все равно отправляет россиян штурмовать посадку.

К слову, ранее ГУР МО перехватило разговор гражданских россиян в Белгородской области, где те говорили, что их военные мародерствуют в селах региона.