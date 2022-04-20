Об этом сообщает посольство США в Украине. В представительстве призвали тщательно проверять информацию и не верить пророссийским источникам информации.

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Фейковая смерть американца

Посольство США в Украине демонстрирует один из недавних примеров того, как Россия манипулирует сознанием своей аудитории. Так, на одном из прокремлевских телеграм-каналов появилось фото паспорта Сезара Кинтаны, 35-летнего мужчины из Калифорнии, который воевал за Украину и погиб под Мариуполем. На фото видно, что путинские наемники дорисовали координаты, где "осталось тело мужчины". Пропагандисты подчеркнули, что это необходимо, чтобы мужчину могла перехоронить семья.

Однако на днях "мертвый наемник из США" дал интервью изданию The Washington Post, опровергнув информацию россиян. По словам Кинтаны о своем "участии в войне" он узнал от друга, следящего за российскими СМИ.

Это настоящая пропаганда,

– прокомментировал он публикацию российских оккупантов.

Кинтана предположил, что его документы оказались у оккупантов неслучайно. В декабре, когда иностранец посещал своего двухлетнего сына в Украине, донецкая полиция конфисковала его паспорт.

Мужчина рассказывает, что сейчас он разведен. Год назад его бывшая супруга Антонина Асланова переехала с сыном Александром на родину. Впрочем, эскалация конфликта на границах обеспокоила Кинтану, и он попытался вернуть близких в Калифорнию. Тогда он не добился успеха, а через несколько месяцев Асланова вывезла сына в Россию. Теперь связь с ними полностью утрачена.

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