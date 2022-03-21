Воины-десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81 отдельная аэромобильная бригада ДШБ ВСУ ликвидировали очередную колонну врага. Ликвидированную технику посчитать удалось, а вот с личным составом возникнут проблемы.
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Потери оккупантов невозможно посчитать
Десантники показали уничтоженную и ликвидированную технику врага. Тела убитых оккупантов посчитать невозможно – от них мало что осталось.
Видео украинских десантников:
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