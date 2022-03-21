Воїни-десантники 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ та 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ ліквідували чергову колону ворога. Ліквідовану техніку порахувати вдалося, а от з особовим складом виникнуть проблеми.

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Втрати окупантів неможливо порахувати

Десантники показали знищену та ліквідовану техніку ворога. Тіла вбитих окупантів порахувати неможливо – від них мало що залишилось.

Відео українських десантників:

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