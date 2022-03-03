В России "разгоняют" информацию о том, что "за последнюю неделю ненависть к России выросла в сто раз". И вроде бы это все происходит намеренно.

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Такие заявления в России являются обычной пропагандистской методикой. Ведь здесь не упоминается, что Россия впервые со времен нацистской Германии решилась начать войну в Европе таких масштабов. России даже не нужно было искать основания для такой войны.

Поэтому реакция украинцев и всего мира после позорного поступка России – начала войны, обстрела городов ракетами, когда в Украине гибнут мирные жители – вполне понятна.

Но надо учитывать тот факт, что Украина и весь мир осуждают не русский народ, а действия власти и людей, причастных к войне.

Почему же ответственность несет не только Путин и российская властная верхушка, а санкции чувствует на себе обычный народ? Пока Путин будет оставаться у власти, а война будет продолжаться, это будет находиться на совести граждан Российской Федерации. Так же как Вторую мировую развязал Гитлер, и виновным было признано все население Германии, не остановившее одного безумного у власти.

"Бойся безразличных! Это с их молчаливого согласия происходит все зло на земле!". Эти слова принадлежат чешскому писателю и журналисту Юлиусу Фучику. 8 сентября 1943 года он был расстрелян в нацистской тюрьме.

"Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным. Я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я промолчал. Я не был социал-демократом. Когда они пришли за членами профсоюза, я не протестовал. Я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем. Когда они пришли за мной, не осталось никого, кто заступился бы за меня". А эти слова принадлежат германскому пастору Мартину Нимеллеру. Пока каждый будет молчать, не останется никого.

Так что не стоит допустить, что бы история снова повторилась.