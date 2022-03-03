У Росії "розганяють" інформацію про те, що "за останній тиждень ненависть до Росії зросла в сто разів". І нібито це все відбувається навмисно.

Варте уваги Чому в Україні при владі не нацисти: розвінчуємо найпопулярніші російські фейки

Такі заяви в Росії є звичайною пропагандистською методикою. Адже тут не згадується про те, що Росія вперше з часів нацистської Німеччини наважилася розпочати війну в Європі таких масштабів. Росії навіть не треба було шукати підстав для такої війни.

Тож реакція українців та цілого світу після ганебного вчинку Росії – початку війни, обстрілу міст ракетами, коли в Україні гинуть мирні мешканці – цілком зрозуміла.

Але треба враховувати той факт, що Україна та весь світ засуджують не російський народ, а дії влади та тих людей, які причетні до війни.

Чому ж тоді відповідальність несе не лише Путін та російська владна верхівка, а санкції відчуває на собі звичайний народ? Бо допоки Путін залишатиметься при владі, а війна триватиме, це вже перебуватиме на совісті громадян Російської Федерації. Так само як Другу світову розв'язав Гітлер, і винним було визнано все населення Німеччини, які не зупинили одного божевільного при владі.

"Бійся байдужих! Це з їхньої мовчазної згоди відбувається все зло на землі!". Ці слова належать чеському письменнику та журналістку Юліусу Фучику. 8 вересня 1943 року він був розстріляний у нацистській тюрмі.

"Коли нацисти прийшли за комуністами, я залишався безмовним. Я не був комуністом. Коли вони садили соціал-демократів, я промовчав. Я не був соціал-демократом. Коли вони прийшли за членами профспілки, я не протестував. Я не був членом профспілки. Коли вони прийшли за євреями, я не обурився. Я не був євреєм. Коли вони прийшли за мною, не залишилось нікого, хто б заступився за мене". А ці слова належать німецькому пастору Мартіну Німеллеру. Допоки кожен мовчатиме, не залишиться нікого.

Тож не варто допустити, що історія знову повторилася.