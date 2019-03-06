Госдума России одобрила наказание за неуважение к власти

Россиян будут наказывать за неуважение – Госдума России приняла во втором чтении законопроект об ответственности за оскорбительные высказывания об органах власти, символах государства и общества.

"За" проголосовали 327 депутатов, против – 42, сообщает российская служба "Радио Свобода".

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Как будут наказывать за оскорбление власти?

Авторы законопроекта предлагают ввести штраф до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан или административным арестом на срок до 15 суток.

Согласно тексту закона, наказать могут за информацию, которая не только "проявляет явное неуважение", но и "оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль".

Как будут наказывать за фэйки?

За публикацию "фэйков" граждан хотят штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.

Если нарушение повторное или же создает фэйковые помехи для важных объектов, то штраф для юридических лиц может достигать полутора миллионов рублей.

Во втором чтении приняли поправки, которые несколько смягчают закон. Официальные СМИ будут иметь возможность оперативно удалить фэйковое сообщение, чтобы избежать штрафа.

Отметим, Госдума уже дала старт закону о "суверенном интернете" – одобрила его в первом чтении. По словам авторов инициативы, он позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.