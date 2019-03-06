Держдума Росії схвалила покарання за неповагу до влади

Росіян каратимуть за неповагу – Держдума Росії схвалила в другому читанні законопроект про відповідальність за образливі висловлювання про органи влади, символи держави та суспільства.

"За" проголосували 327 депутатів, "проти" – 42, повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

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Як каратимуть за образу влади?

Автори законопроекту пропонують запровадити штраф до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж навіть адміністративним арештом на термін до 15 діб.

Відповідно до тексту закону, покарати можуть за інформацію, яка не лише "виявляє явну неповагу", але й "ображає людську гідність та громадську мораль".

Як каратимуть за фейки?

За публікацію "фейків" громадян хочуть штрафувати на суму до 100 тисяч рублів, посадових осіб – до 200 тисяч, юридичних – до півмільйона.

Якщо порушення повторне або ж створює фейкові перешкоди для важливих об’єктів, то штраф для юридичних осіб може сягати півтора мільйонів рублів.



У другому читанні прийняли поправки, які дещо пом’якшують закон. Офіційні ЗМІ матимуть можлвість оперативно видалити фейкове повідомлення, аби уникнути штрафу.

Зазначимо, Держдума вже дала старт закону про "сувереннйи інтернет" – схвалила його у першому читанні. За словами авторів ініціативи, вона дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів, якщо їх відключать від зарубіжних серверів.