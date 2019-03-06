14:11
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Держдума Росії схвалила покарання за неповагу до влади

      100 Читать новость на русском
      У Росії каратимуть за неповагу до влади
      У Росії каратимуть за неповагу до влади / Фото з відкритих джерел

      Росіян каратимуть за неповагу – Держдума Росії схвалила в другому читанні законопроект про відповідальність за образливі висловлювання про органи влади, символи держави та суспільства.

      "За" проголосували 327 депутатів, "проти" – 42, повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

      Читайте також: Спершу – відмовитись від громадянства: у Росії хочуть брати на держслужбу "колишніх українців"

      Як каратимуть за образу влади?

      Автори законопроекту пропонують запровадити штраф  до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж навіть адміністративним арештом на термін до 15 діб.

      Відповідно до тексту закону, покарати можуть за інформацію, яка не лише "виявляє явну неповагу", але й "ображає людську гідність та громадську мораль".

      Як каратимуть за фейки?

       За публікацію "фейків" громадян хочуть штрафувати на суму до 100 тисяч рублів, посадових осіб – до 200 тисяч, юридичних – до півмільйона.

      Якщо порушення повторне або ж створює фейкові перешкоди для важливих об’єктів, то штраф для юридичних осіб може сягати півтора мільйонів рублів.

      У другому читанні прийняли поправки, які дещо пом’якшують закон. Офіційні ЗМІ матимуть можлвість оперативно видалити фейкове повідомлення, аби уникнути штрафу.

      Зазначимо, Держдума вже дала старт закону про "сувереннйи інтернет" – схвалила його у першому читанні. За словами авторів ініціативи, вона дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів, якщо їх відключать від зарубіжних серверів.

      blog_ava
      У блузі з бантом і спідниці-олівці: Меланія Трамп здійснила другий вихід в місті Талса
      сьогодні
      5626
      Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 98
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 755
      Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      сьогодні , 12:00 Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      Олексій Чибісов 1056
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сьогодні , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 912
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 10:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 5984
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук