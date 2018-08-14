Россиян не на шутку напугал анонс нового украинского оружия

Новое украинское оружие напугало россиян. Да так, что те ему посвятили несколько программ на пропагандистском телеканале "Россия 1".

Его появление на парада ко Дню Независимости анонсировал помощник министра обороны Юрий Бирюков.

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Мол, эта боевая машина с определенной точки в Украине сможет добить до Москвы. Впрочем, тип машины и оружия не уточнил.

Военных тайн не рассказал, но чтобы в соседнем государстве (России – 24 канал) чуть полыхнуло, сегодня на репетиции (парада – 24 канал), помимо "Богданы" (новая украинская самоходная гаубица – 24 канал), в самом конце проехала такая очень симпатичная, очень длинная машинка на большом количестве колесиков.Вообщем, есть на территории Украины точка на карте, откуда эта машинка может "поработать" по Москве при необходимости. Но, конечно, только в рамках защиты территориальной целостности Украины,

– рассказал Бирюков.

Российские пропагандисты же пытались заверить, что, мол, не боятся никакого украинского оружия .

"Мы уже "испугались и боимся", потому звездой парада должна стать некая "машинка", мы цитируем, которая при необходимости (а такую необходимость, мне кажется, только и ждут многие украинские чиновники), процитируем слова советника Порошенко, "может" поработать "по Москве", – сказали в эфире одной из программ на федеральном канале "Россия 1".

Видео комментария Юрия Бирюкова и фрагмент из пропагандистской российской программы