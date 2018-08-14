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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росіян не на жарт налякав анонс нової української зброї

1081 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / DW

Нова українська зброя налякала росіян. Та так, що ті їй присвятили кілька програм на пропагандистському телеканалі "Россия 1".

Її появу на параду до Дня Незалежності анонсував помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

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Мовляв, ця бойова машина з певної точки в Україні зможе дострелити аж до Москви. Утім, тип машини і зброї не уточнив.

Військових таємниць не розповім, але щоб у сусідній державі (Росії – 24 канал) трошки занепокоїло, сьогодні на репетиції (параду – 24 канал), окрім "Богданів" (нова українська самохідна гаубиця – 24 канал), наприкінці проїхала така дуже симпатична, дуже довга машинка на великій кількості колесиків. Словом, є в Україні точка на мапі, звідки ця машинка може "відпрацювати" по Москві за потреби. Але, звісно, лише в рамках захисту територіальної цілісності України,
– розповів Бірюков.

Російські пропагандисти ж намагалися запевнити, що мовляв жодної української зброї не бояться. 

Ми вже "злякались і боїмось", бо зіркою параду має стати якась "машинка", ми цитуємо, яка за необхідності (а про таку необхідність, мені здається, тільки і чекають багато українських чиновників), процитуємо слова радника Порошенка, "може "відпрацювати" по Москві", – сказали в ефірі однієї з програм на федеральному каналі "Россия 1". 

Відео коментаря Юрія Бірюкова та фрагмент з пропагандистської російської програми

 

Теги: Новини політики Новини України Зброя Україна – Росія Новини Росії Російська пропаганда День Незалежності
Джерело: 24 канал
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