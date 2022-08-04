По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, на Юге и Востоке почти все медицинские учреждения работают на обслуживание раненых захватчиков и боевиков из Донбасса. Травмированных мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области в больницах не очень много, ведь командиры предпочитают не тратить на них медпрепараты и не спасать вообще.

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Конечно, такая ситуация крайне ухудшила доступ к медицинскому обслуживанию гражданских. Ведь захватчики практически каждую больницу превратили в военный объект, работающий в интересах россиян.

Везут фельдшеров из глубинки

Поскольку количество раненых захватчиков значительно превосходит возможности всех больниц, а вообще весь украинский персонал не справляется с потоком ордынцев, в россии решили усилить мобилизацию врачей, санитаров и медсестер.

Набор медиков, предлагавших переезд на украинскую территорию, двойные зарплаты и квартиры, продолжался в россии еще с июня. Однако желающих оказаться где-то в Лисичанске или Херсоне среди российских специалистов было немного.

Поэтому в конце июля генералы начали повышать ставки и обещать каждому, кто согласится работать в больницах на оккупированных территориях Украины, по 100 тысяч рублей зарплаты. При этом, если раньше медики должны приезжать на Донбасс или Юг до конца войны, вот сейчас им предлагают командировки на 3-6 месяцев.

Получать кое-где больше, чем солдату на передовой, захотело немало российских медиков. Поэтому за последние недели в оккупированных украинских городах появилось достаточно фельдшеров, медсестер и санитарок.

Российские кадры, по замыслу штабных офицеров, должны очень серьезно разгрузить местных медиков, физически не способных работать в режиме 24/7 в течение 5 месяцев. Однако проблема еще и в том, что в больницах критически не хватает большинства препаратов и расходников. Поэтому от медиков требуют спасения тяжелых трехсотых без капельниц и антибиотиков, но россия не способна обеспечить им все в нужном количестве.

Именно поэтому количество оккупантов, умерших в больницах после даже легких травм и ранений, почти не уменьшилось по прибытии дополнительного медперсонала.

Оккупантов в россию почти не отправляют, потому что на фронт не возвращаются

Кроме того, недавно российские генералы разобрались с огромной для захватнического войска проблемой – не возвращением "трехсотых" в зону боевых действий. Дело в том, что почти все раненые россияне, которым удалось быть вывезенными в страну-агрессорку, мгновенно разрывали контракты после лечения. Поэтому штабное командование издало приказ полностью прикрыть схему "уклона от участия в боевых действиях".

Поэтому с недавних пор российских военнослужащих начали отправлять на лечение в ростов, курск, белгород и брянск только в случае, если они получили ампутацию или еще какое-нибудь ранение, которое делает солдата не интересным для путина.

Тех, кого можно использовать на поле боя, принудительно держат в украинских больницах. Чтобы они не могли сбежать, добиться разрыва контракта и таким образом не отправиться на войну повторно.