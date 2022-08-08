За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на Півдні та Сході України майже всі медичні заклади працюють на обслуговування поранених загарбників та бойовиків з Донбасу. Травмованих мобілізованих на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини у лікарнях не дуже багато, адже командири воліють не витрачати на них медпрепарати та не рятувати взагалі.

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Звісно, така ситуація вкрай погіршила доступ до медичного обслуговування цивільних. Адже загарбники практично кожну лікарню перетворили у військовий об'єкт, який працює в інтересах росіян.

Везуть фельдшерів з глибинки

Оскільки кількість поранених загарбників значно переважає можливості всіх лікарень, а взагалі весь український персонал не може впоратися з потоком ординців, у росії вирішили посилити мобілізацію лікарів, санітарів та медсестер.

Набір медиків, яким пропонували переїзд на українську територію, подвійні зарплати та квартири, тривав у росії ще з червня. Однак бажаючих опинитися десь у Лисичанську чи Херсоні серед російських фахівців було не багато.

Через це наприкінці липня генерали почали підвищувати ставки та обіцяти кожному, хто зголоситься працювати у лікарнях на окупованих територіях України, по 100 тисяч рублів зарплати. При цьому, якщо раніше медики мали приїжджати на Донбас чи Південь до кінця війни, от зараз їм пропонують відрядження на 3 – 6 місяців.

Отримувати подекуди більше, ніж солдаті на передовій, захотіло чимало російських медиків. Тому за останні тижні в окупованих українських містах з'явилося достатньо фельдшерів, медсестер та санітарок.

Російські кадри, за задумом штабних офіцерів, мають дуже серйозно розвантажити місцевих медиків, які фізично не здатні працювати в режимі 24/7 упродовж 5 місяців. Однак проблема полягає ще й у тому, що в лікарнях критично не вистачає більшості препаратів та розхідників. Тож від медиків вимагають порятунку важких "трьохсотих" без крапельниць та антибіотиків, але росія не здатна забезпечити ними всіх у потрібній кількості.

Саме через це кількість окупантів, які померли у лікарнях після навіть легких травм та поранень, майже не зменшилася після прибуття додаткового медперсоналу.

Окупантів до росії майже відправляють, бо на фронт не повертаються

Крім того, віднедавна російські генерали розібралися із величезною для загарбницького війська проблемою – не поверненням "трьохсотих" у зону бойових дій. Справа в тому, що майже всі поранені росіяни, яким пощастило бути вивезеними до країни-агресорки, миттєво розривали контракти після лікування. Через це штабне командування видало наказ повністю прикрити схему "ухилу від участі у бойових діях".

Тож віднедавна російських військовослужбовців почали відправляти на лікування у ростов, курськ, бєлгород та брянськ лише у випадку, якщо вони отримали ампутацію або ще якесь поранення, яке робить солдата не цікавим для путіна.

Тих, кого потенційно можна використати на полі бою, примусово тримають в українських лікарнях. Аби вони не мали змогу втекти, домогтися розривання контракту та в такий спосіб не відправитися на війну повторно.